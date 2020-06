/KOMENTÁŘ/ Během víkendu jsem se potkala s paní Marií Svobodovou, která si stěžovala na to, že ministerstvo již povolilo návštěvy v nemocnicích, ale nemocnice v Klatovech je stále neumožňuje.

Chtěla by navštívit dceru v porodnici, vidět vnouče. Zákaz návštěv už vadí i dalším lidem, je to příliš dlouhé. Začalo to kvůli chřipce a navázal na to koronavirus. Co myslíte vy, otevřeli byste už nemocnici pro návštěvy? Zavedli byste nějaká opatření, aby lidé nemohli po celé nemocnici? Napište mi na e-mail: daniela.loudova@denik.cz.