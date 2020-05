/KOMENTÁŘ/ Během procházení městem, ale i sociálními sítěmi slýchám či čtu často otázku: Bude klatovská pouť?

Daniela Loudová | Foto: Deník

Jako Klatovanku i mě odpověď na tuto otázku zajímá, ale zatím město nerozhodlo, jak to s poutí bude. Zrušen je folklor. Osobně si neumím představit, jak by se za současných podmínek, kdy může být na akci 300 lidí, pouť konala a pořadatelé počet uhlídali. Ale možná bude více dílčích možností, jak ji oslavit. Jak to vidíte vy? Chcete v Klatovech pouť? V jaké podobě? Napište mi na e-mail: daniela.loudova@denik.cz