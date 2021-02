Líbí se vám v zahraničí nějaké krásné letní šaty ve výloze nebo třeba parádní tričko? Prodavačka se vás možná zeptá na požadovanou velikost. Mrkněte se, jak tato věta v angličtině zní. And what is your size? (A jakou máte velikost?) Jak na tuto otázku odpovědět a jaká další jednoduchá konverzace by se v obchodě při nakupování oblečení mohla odehrát?

Další užitečné fráze:

Can I help you?

Mohu Vám nějak pomoci?

I am looking for a red cotton T-shirt.

Hledám červené bavlněné tričko.

And what is your size?

A jakou máte velikost?

Small/medium/large

S/M/L

Can I try it on, please?

Mohu si to vyzkoušet?

Sure, the changing rooms are over there.

Ano, zkušební kabinky jsou tamhle.

Užitečná slovíčka:

clothes – šaty

to look for something – hledat (něco)

cotton- bavlna, bavlněný

a T-shirt – tričko

size - velikost, číslo (oblečení)

to try something on – vyzkoušet si (něco) na sebe

sure - ano, zajisté

changing rooms - zkušební kabinky

over there – tamhle

Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu.

Všechny již vydané díly najdete na www.denik.cz/jazyky