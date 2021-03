Odkryjte bloky, které vás svazují

Redakce Redakce





„A tak to odložím na zítřek“, řeknete si dnes a to samé zítra a to samé pozítří. Věčné téma odkládání má ale mnohem hlubší základ, než si myslíme. Odkládáme to, co je nám nepříjemné. Nebo to, čeho se bojíme. Proto se tomu chceme vyhnout. Proto se chceme donutit oním šálivým negativním slovem „musím“, které nikdy nefunguje.

Prokrastinace | Foto: Shutterstock

Proč je vám angličtina nepříjemná? Čeho se bojíte? Máte pocit neúspěchu nebo nedokonalosti? Měli byste si nejdříve odpovědět na tyto otázky. Odkryjete tak bloky, které vás svazují a brání posunu vpřed. A nejen v angličtině. Prokrastinace se promítá i do jiných oblastí života. Za odkládáním stojí i malá sebedůvěra. Jak již víte z předchozích dílů, motorem našeho snažení je dělat to, co nám přináší radost a vyhnout se všemu nepříjemnému. Seriál (Na)učte se anglicky: V autoservisu Přečíst článek › Pokud nedáte vaší mysli signál, že to opravdu chcete , pak vaše podvědomí udělá všechno proto, aby vás od této činnosti odvrátilo. Udělejte si tedy z angličtiny radost. Najděte si na tomto každodenním zvyku něco pěkného, abyste se na ni těšili. Protože děláte něco, co jste si vybrali a co chcete. A pak se po každé chvilce s angličtinou navíc nějak odměňte. Partnerem seriálu jsou Univerzita Jana Amose Komenského Praha a škola Jazykové kurzy TANDEM.CZ, která připravuje metodickou a jazykovou část projektu. Štěkáte na špatný strom a proto se cítíte modře? Idiomy mohou potrápit i pobavit Přečíst článek › Díky předplatnému jste získali celý seriál (Na)učte se anglicky. Další texty najdete ZDE. Těšit se můžete každý den na nové rady, zajímavosti, potřebná slovíčka i fráze.





Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu