První miminko v roce 2020 se narodilo v Klatovské nemocnici až 2. ledna.

Valentýna Kršková z Klatov se narodila 2. ledna 2020. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Je jím Valentýna Kršková z Klatov, která vážila 2760 g a na svět se podívala v 8.26 hodin. „Je to pro nás překvapení, nečekali jsme to. Narodila se neplánovaně. Je to naše první dítě, moc jsme se na ni těšili,“ řekla maminka Veronika, která s tatínkem Petrem věděla předem, že se jim narodí holčička. Děvčátko bude narozeniny slavit téměř ve stejný den jako její maminka, jelikož ta má svůj datum narození 3. ledna.