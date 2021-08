Pod pěti kruhy startovala v maratonu, který nehostilo Tokio, ale až několik set kilometrů vzdálené Sapporo na severně položeném ostrově Hokkaidó, kam byly kvůli vysokým tokijským teplotám přesunuty maratony a chodecké závody.

Marcela Joglová.Zdroj: facebook M. Joglové

I přesto, že pořadatelé posunuli start na šestou hodinu ranní (v Česku bylo 11 hodin večer), teploty v tu chvíli ukazovaly 25 stupňů Celsia a v průběhu maratonu vyšplhaly až ke třicítce s vlhkostí kolem 65 procent.

„Hrozně ráda bych doběhla a sesunula se na zem s pocitem, že jsem tam opravdu nechala všechno a prodala to, co jsem nakoupila,“ řekla Marcela Joglová v červenci na tiskové konferenci v Praze, kam si odskočila ze soustředění v italském Livignu, kde na LOH ladila formu.

A co si přála, to splnila. Maratonkyně, která se před 34 lety narodila v Klatovech, doběhla do cíle v čase 2:39:29 hodiny a v japonské výhni skončila ve velké konkurenci na bezvadném 52. místě – vůbec nejlepší z Češek.

Za svým osobákem z dubna letošního roku (2:28:16 hodiny), kterým si mimochodem zajistila účast na Hrách, sice zaostala o více než jedenáct minut, ale v extrémních podmínkách bojovala a rozhodně nezklamala.

Podpora z Plánice, Klatovska, kraje i celého Česka

Sympaťanda ze západu Čech se sice nemohla kvůli covidu a hygienických opatřením v asijském státě opřít o fanoušky přímo na trati, jistě ale prostřednictvím sociálních sítí vnímala enormní podporu na dálku. Řada příznivců si totiž prodloužila páteční den a místo spánku po náročném pracovním týdnu Joglové fandila u televizních obrazovek.

„Marcelko, neznám žádného člověka, který by si to zasloužil víc než ty. Myslím na tebe a přeji hodně štěstí,“ napsala na facebook Joglové jedna z fanynek. „Užij si to, Marci! Je úžasné, že jsi součástí LOH,“ přidala se další.

Palce drželi zkrátka všichni a všechny sem napsat by trvalo věčnost. Po závodě Joglová svým kamarádům, kamarádkám, fanouškům a fanynkám ale poděkovala. „Moc vám všem děkuji za podporu, jste skvělí,“ rozplývala se.

Famózní Keňanky a překvapení z USA

Olympijský maraton v Sapporu ovládly Keňanky. Nejrychleji do cíle doběhla Peres Jepchirchirová, jež vyhrála v čase 2:27:20. Druhé místo brala její krajanka Brigid Kosgeiovou a třetí skončila překvapivě Molly Seidelovou z USA.

Další z českých závodnic – Tereza Hrochová – obsadila osmapadesátou pozici. Česká rekordmanka v maratonu Eva Vrabcová Nývltová na patnáctém kilometru kvůli problémům s pravou kyčlí a stehenním svalem závod vzdala.

Maraton ženy - LOH 2020

1. Jepchirchirová 2:27:20, 2. Kosgeiová (obě Keňa) 2:27:36, 3. Seidelová (USA) 2:27:46, 4. Derejeová (Etiopie) 2:28:38, 5. Mazuronaková (Bělorusko) 2:29:06, 6. Kejetaová (Německo) 2:29:16, 7. Chumbaová (Bahrajn) 2:29:36, 8. Ičijamaová (Japonsko) 2:30:13, …52. Joglová 2:39:29, 58. Hrochová 2:42:25, Vrabcová Nývltová (všechny ČR) nedokončila.