Nejen, že výkonem 2:28:16 splnila potřebný čas, ale navíc si vytvořila nové osobní maximum a posunula se na třetí místo historických tabulek nejlepších Češek v běhu na 42, 195 km.

„Asi poprvé mi to v maratonu šlo jak po másle. Užívala jsem si běh a nic dalšího nemusela řešit. Kromě křečí v závěru mě nepostihla žádná krize, ale to už do cíle nebylo daleko, a tak jsem neměla problém splnit přítelovo přání, ať se v cíli usmívám,“ sdělila médiím po úspěšné misi v Nizozemí.

Zdroj: Youtube

Teď už finišuje přípravu na olympijský závod, který se koná 7. srpna v Sapporu na severně položeném ostrově Hokkaidó, kam byly kvůli vysokým tokijským teplotám přesunuty silniční atletické disciplíny.

Marcela Joglová se chystá na LOH.Zdroj: facebook M. Joglové

A jaké jsou její cíle? „To je hrozně těžká otázka. Dívala jsem se na trasu a je tam hodně zvlněný terén, bude tam vlhko, vedro, takže si vůbec netroufnu říct, jak by to mohlo dopadnout,“ sdělila Joglová na tiskové konferenci v Praze, kam si „na otočku“ odskočila ze soustředění v Livignu.

„Nicméně hrozně ráda bych doběhla a sesunula se tam na zem s tím pocitem, že jsem tam opravdu nechala všechno a prodala to, co jsem nakoupila,“ dodala.