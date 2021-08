„Ambice určitě nějaké mám, ale nebudu je říkat,“ zůstává při zemi. „Za poslední dva tři roky jsem udělal spoustu práce a i ve svých slabších stránkách jsem se posunul, což dává velkou šanci na dobrý výsledek,“ přemítá Ondra.

Jeden z největší favoritů soutěže se bude muset vypořádat s tlakem. „Vyhnout se mu nejde. Ten tlak se nedá srovnat s ničím. Člověk ho musí překlopit do nějaké pozitivní motivace, aby pak předvedl potřebný výkon,“ vykládá. Snaží se obrnit představou, že sám sebe za hlavního adepta na zlato nepovažuje. „To mi psychicky pomáhá.“

As climbing makes its Olympics debut, the Czech athlete Adam Ondra enters the Games as the sport’s biggest star.



Specifické podmínky v Tokiu simuloval už v přípravě, ale až při tréninku přímo na venkovní stěně Aomi Urban Sports Parku zjistil, že v horku a vysoké vlhkosti vzduchu v Tokiu je vlhké i lano. Do Tokia si přivezl tři druhy magnézia, ze kterých si na závod namíchá ideální konzistenci.

„Je to o vlhkých rukách na chytech a taky necítím dobré tření podrážky na stupech. Jde o to, mít psychickou pohodu, že sice mám vlhké mastné ruce a necítím správné tření, ale je mi to jedno a lezu dál. Je to o tom, mít cit, kdy sáhnout do pytlíku s magnéziem.“

Osmadvacetiletý lezec se snaží udržovat čistou mysl. „V lezení je hlavně potřeba mít dobrý pocit, nabrat zdravé sebevědomí, a to si myslím, že se mi povedlo,“ věří, že je na závod dobře mentálně připravený.

V Tokiu se bude soutěžit v netradiční kombinaci lezení na obtížnost, boulderingu a rychlosti. Kvalifikace začíná v úterý a do čtvrtečního finále postoupí nejlepších osm z 20 závodníků.