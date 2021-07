Spolu s trenérem Václavem Scheinerem se z letiště nejdříve podrobili všemožným kontrolám a testování. To je mimochodem čeká na olympiádě každý den. Následně se odjeli ubytovat, projít a lehce zatrénovat před spánkem.

„Spalo se nám skvěle, postel je rovná a pevná, dostal jsem dokonce českou matraci od Českého olympijského výboru, takže se spalo opravdu dobře,“ řekl trenér Václav Scheiner a Artur Omarov ho doplnil: „Byli jsme po cestě tak unavení, že jsme hned usnuli. Trenér má českou matraci, já mám tvrdší japonskou, ale to mi nevadí. Jinak co se týče spánku na kartonové posteli, to ani člověk nepocítí, že na něčem takovém spí. Jakmile je dobrá matrace, tak se spí dobře i na zemi.“

Pokoje v olympijské vesnici jsou opravdu malé a pro zápasníka jako je Artur nejsou velikostně zrovna ideální. Postele z papíru však nejsou to jediné, prakticky celý pokoj včetně stěn a dveří je z lepeného kartonu.

„Popravdě jsem z pokoje trošku zklamaný, čekal jsem to jiný. Shodli jsme se s trenérem, že za ty roky, co jezdíme po celém světě jak na závody, tak soustředění, patří toto ubytování k těm nejhorším. Na pokoji jsme s trenérem, a kromě postele a malé otevřené skříně tam nic jiného není. Žádná židle na sednutí či stolek. Nemohli jsme si vybalit ani všechny věci, jelikož bychom je nemohli kam dát, a tak je máme v kufru. Nicméně nás to vůbec nestresuje, jsme rádi, že jsme tady a těšíme se na utkání,“ zhodnotil ubytování Artur.

Český zápasník Artur Omarov.Zdroj: Deník/Martin Divíšek

Pro sportovce je vždy důležitá dobrá strava a tu si Artur s trenérem nemůžou vynachválit. Na výběr mají nepřeberné množství různých jídel z celého světa a všechna, která doposud měli, byla dobrá.

„Jídlo si opravdu nemůžu vynachválit, já si každý den mimo jiné dávám i sushi, to mám opravdu rád. Jedině to kazí stolování, kdy sedíte v ohrádkách z plexiskla, musíte mít rukavice, ale chápu, že to k tomu teď prostě patří a bezpečnost je více než důležitá,“ dodal Artur.

Zatím trénují jen venku, nicméně ve středu se přesouvají na žíněnku, kde si Artur domluvil sparringpartnera z Polska, který doprovází polskou reprezentaci.