Ano, šéfe s Vondroušovou: Hvězda miluje těstoviny dodnes, Pohlreich byl popleta

O těžké dřině, zraněních i její skvělé olympijské jízdě bylo napsáno dost. Jedna věc se ale o Markétě Vondroušové neví: miluje těstoviny. A co vás překvapí: jsou to čtyři roky, co poprvé zazářila v televizi před milionem diváků. A vůbec nešlo o turnaj, zápas nebo talk show.

Markéta Vondroušová v době, kdy se natáčelo Ano, šéfe! | Foto: Deník