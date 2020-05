K historii má velmi blízko a Kašperk chce dále zvelebovat.

Mám k historii blízko díky absolvovanému oboru na univerzitě, ale především mě lákalo vrátit se na Šumavu. V Kašperských Horách jsem vyrostl a tady je pro mě doma. Předtím jsem sbíral zkušenosti, pracoval ve velkém městě i cestoval po světě. Vnímám, jak se obecně příhraniční regiony vylidňují, populace stárne. To není otázkou jen Šumavy, jež volá své mladé. Nebylo to ovšem nikterak náhlé procitnutí, řadu let předtím jsem zde například spolupořádal hudební festivaly nebo dělal redaktora Kašperskohorského zpravodaje.