Zdroj: Deník / Martin Mangl

Přitom tyto výsledky se do sbírky jeho největších úspěchů vůbec nemusely zapsat. Na střední škole totiž Šrail přemýšlel, jestli bude se sportem vůbec pokračovat. „Základní školu jsem vystudoval v Železné Rudě. Rád na to vzpomínám, tato škola mi totiž dala základ do života. Na střední školu jsem pak odešel do Plzně. Tím pro mě nastalo dilema, zda pokračovat se sportem, a nebo třeba sport změnit,“ svěřil se. Jenže přišel na to, že sport k jeho životu zkrátka patří a tak se do toho obul ještě víc. S vervou sobě vlastní. „V tu chvíli začaly přicházet lepší výsledky a poté i nabídka od Lukáše Bauera,“ byl rád pravidelný účastník populární Visma SkiClassics, světové série dálkových běhů na lyžích.