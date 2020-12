Stále mám i své sny ohledně vysokých hor. Chan Tengri a pákistánské Himaláje jsou stále na seznamu. Huascarán nás v roce 2014 setřásl, nedovolil nám průstup na vrchol, bylo to moc riskantní, ledovec byl nestabilní a padaly laviny. Zastavilo nás to ve 5500 metrech. Bohužel mne ale v posledních letech potkaly zdravotní problémy, které moje plány přerušily. Šlo především o komplikovanou operaci kolene. Sice mi na 5 až 10 let oddálila „totálku“, ale nebylo to zadarmo a teprve před pár měsíci jsem se dostal zpět k aktivnímu sportování. Takže žádné velké expedice nebyly, jen nějaké drobné lezení ve Vysokých Tatrách, v Alpách, hodně šumavské přírody. Vloni na podzim jsem se ženou navštívil Jižní Alpy na Novem Zélandu, to byl úžasný zážitek. Mount Cook je další velké lákadlo. Moje vysokohorské plány jsou závislé na úspěšné rekonvalescenci kolene. Do vysokých hor musí být člověk ve špičkové kondici, aby neriskoval.

Zdroj: archiv Romana Žaloudka