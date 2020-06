Už odmala jsem byl kutil, bavili mě ruční práce. Vyráběl jsem s tátou v garáži, zkoušel jsem i pletení, vyšíval jsem si nášivky. Dlouho jsem dělal i ubrouskovou metodu, keramiku. Vše mě lákalo zkusit. Jakmile jsem zjistil, že mi to jde, tak mě to ale přestalo bavit. U malování jsem ale zůstal. Nejprve jsem začal s olejovými barvami klasické portréty, ale to mě přestalo bavit. Nemohl jsem se tam nějak vyjádřit, nebylo tam nic ze mě. Potom jsem na internetu viděl video od rakouského malíře, který tam představoval techniku, kterou pojmenoval spontánní realismus. Ta se mi zalíbila a zkoušel jsem ji, jak se na sebe nanáší několik vrstev barev, bylo to o cviku. Maluji tak akrylovými barvami a musí v tom být kus mě.

Zdroj: Deník / Daniela Loudová