Mezi její koníčky patří samozřejmě florbal. „Svůj volný čas pak nejraději trávím se svými kamarády,“ říká studentka zdravotní školy v Klatovech. „Myslím si, že mi to ve škole jde docela obstojně, ale určitě by výsledky mohly být lepší. Ale to asi vždycky,“ usmála se florbalistka, jejímž doposud největším florbalovým zážitkem jsou zápasy s plzeňskou Slavií. „Každý odchytaný zápas je pro mě krásným zážitkem, ale kdybych měla vybrat ten největší, byly by to dvě remízy s týmem FBŠ Slavia Plzeň,“ uvedla Jiříčková.

Zdroj: Deník / Martin Mangl

Autoři: Jan Polomis, Martin Mangl