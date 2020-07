Od malička obléká dres SK Klatovy 1898 a pomalu, ale jistě se dere do základní sestavy divizního áčka. „S fotbalem jsem začínal, když mi byly čtyři roky. Začínal jsem jako hráč v poli, ale potom jsem se přesunul do branky, protože jsme v týmu neměli gólmana. A brankářem jsem byl vlastně až do staršího dorostu,“ popisuje svou dosavadní kariéru Mareš.

Zdroj: Deník / Martin Mangl