Vše začalo nálezem fotografií a nášivky

K mému velkému koníčku mě přivedla láska k historii a zejména vyprávění v rodině, kde byli Američané ubytovaní za války. Způsobil to i nález fotografií, jedné nášivky, která vše tehdy spustila a do dnešního dne mě to drží. Je to tzv. láska na celý život a v podstatě můj druhý život. A jak také tvrdím: Ti kdo si nepamatují svoji historii a především minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali. Zabývám se nejen US ARMY, ale i obdobím Holocaustu, o kterém již v předešlých letech byla také výstava ve spolupráci s profesorem Milanem Strnadem a v úzké spolupráci s přeživšími z Osvětimi, Terezína, Hagiboru (např. Ninou Pelcovou - Weilovou a jejím manželem, kteří žijí ve Švýcarsku). Zajímám se i o období Heydrichiády.