Miloš Bešta: K rockové opeře jsem se musel propracovat

Během naší působnosti se měnily hodně sestavy. Kvalita skupiny šla postupně nahoru. Ze začátku jsme neuměli prakticky hrát na nástroj a postupně se vypracovali až na společná pódia s Arakainem. Náš hudební styl se stále vyvíjel a my o něm neustále debatovali. Až jsme vytvořili svým způsobem vlastní rukopis. V roce 1992 přišel první velký úspěch, kdy nás pod svá křídla vzala firma Monitor, která v té době vydávala tvrdé české kapely. Během naší historie jsme zkoušeli implementovat do našeho stylu i jiné vlivy a prvky, čehož důkazem jsou alba Příjezd krále nebo Vchod do kruhu. Jedno středověké, druhé takříkajíc mimozemské. Po čase jsme se ale opět vrátili k metalovým kořenům. V roce 2006 jsme byli s deskou Řetěz kritických událostí poprvé nominovaní na cenu Anděl v kategorii Hard and Heavy, ale nevyšlo to. Ale v dubnu 2015 jsme s Pastí na Davida Kleinera Anděla vyhráli. Pro nás neskutečný úspěch.