Zdroj: Deník / Daniela Loudová

Po patnácti letech mimo domov už mě to táhlo zpět. Tím, jak stárnu a mám děti, tak si uvědomuji i jiné hodnoty, které jsem dříve neviděl. Je tu krásné a klidné prostředí a doceňuji více i hodnotu domova. Tím, že jsem žil ve východních Čechách, v Anglii, tak jsem získal jinou perspektivu. Jsem rád, že jsem se přihlásil do výběrového řízení a dopadlo to takhle.