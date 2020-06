Kromě trénování starších žáků a dorostenců klatovského florbalového klubu se v mimosportovním životě finanční zprostředkovatel věnuje právě pískání florbalových zápasů. Od příští sezony se bude jednat o jeho pátý rok v této funkci. „Pískat jsem začal hned, co to šlo. Tehdy to bylo povolené od šestnácti let, takže letos už pojedu svou pátou sezonu. Viděl jsem v tom kvalitní brigádu a posun ve florbale zase jiným směrem. Jelikož jsem to dobou florbal i sám aktivně hrál," svěřil se.

Zdroj: Deník / Martin Mangl