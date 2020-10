Z počátku to bylo hobby a netvořila jsem jich tolik a tak pravidelně. Později jsem si díky narůstajícímu zájmu našla půlúvazek v zaměstnání a začala se z části tvořením živit, to už byl objem tvorby celkem pravidelný. Až od loňského roku se s Klatovským andělem živím naplno. Počet se dá ale odhadnout. V průměru myslím, že 150 andělů za rok vytvořím. Příští rok bych tisícovku mohla oslavit, kdybych si to pečlivě počítala.

Zdroj: Deník / Daniela Loudová