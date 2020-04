Lukáš Zahradník? Sportovec tělem i duší  

Jeho největší sportovní zážitek se však překvapivě nepojí s jeho sportem číslo jedna. A ani se neuskutečnil v malé zemi v samotném srdci Evropy. „Mým nejsilnějším zážitkem je absolvování berlínského maratonu v roce 2016. Ty davy lidí, atmosféra, emoce na startu a hlavně při protnutí cílové čáry. To je něco, co si člověk bude pamatovat až do konce svého života,“ vykládá nadšeně.