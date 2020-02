Lukáš Týml: Hraje divadlo a pomáhá, kde může

Díky své akčnosti se v roce 2019 zapojil také v rámci divadla do organizace pochodu Křižíkovo stezkou v Plánici. Jeho vstup do organizace byl vidět na první pohled hned při příchodu. Zaměřil se totiž mnohem více na propagaci a pozval mnoho svých známých a tak se poslední ročník stal rekordním co se týče počtu účastníků.