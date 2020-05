Ještě větší výzva pro mě byla, když mě na castingu vybrali zahrát si v reklamně na Lego. Vůbec jsem netušila, jaké to bude. Tři dny natáčení v Praze s dánským režisérem je úžasný zážitek, který se i těžko popisuje. Znala jsem to jen z filmů a televize a na pár dní jsem se ocitla přesně tam, v ději filmu. Všude samá kamera, spoustu lidiček a já tam byla za malou hvězdičku. Moc ráda na to vzpomínám. Když na Vánoce reklama běžela v televizi a děti ze školy mě poznávaly, bylo to moc milé.