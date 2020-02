Klára Strnadová: Mým snem je zvítězit na MS v amatérech

Bojové sporty v poslední době táhnou. Jistě za to může organizace Oktagon a její velkolepé akce s řadou válečných es.

Na Klatovsku se tento druh sportovního odvětví dostává do povědomí fanoušků zejména díky čtyřiadvacetileté kickboxerce Kláře Strnadové, drobné rodačce z Klatov, která ve své váhové kategorii (do 48 kg) patří k nejlepším na světě. „Kickbox mě odpoutává od všech starostí. Zároveň je to moje láska na celý život," říká s úsměvem sympatická blondýnka.