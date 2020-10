S běháním přitom začal náhodou – v 35 letech. A to až poté, co mu zdravotní potíže nedovolily pokračovat v milovaném fotbale. „Hrával jsem fotbal za Švihov, ale v roce 1995 jsem musel na operaci kolene. Po ní jsem se k fotbalu už nedokázal vrátit. Nedokázal jsem se na něj pořádně připravit. Už to zkrátka nešlo dále,“ vzpomíná Karel Voráček. „Bez sportu jsem být ale nechtěl, a tak jsem přemýšlel, co bude dál, co bych mohl dělat. V té době se v Klatovech konal Běh pod Černou věží. Zaujalo mě to. Ještě před tím jsem si zaběhl Klatovské schody a běhání úplně propadl,“ pokračuje.

Zdroj: Miroslav Benda