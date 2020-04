V současné situaci však ženy zažívají těžké chvíle, obchod mají zavřený, akce se nekonají a kroužek rovněž. „To, že nemůžete jít druhý den do obchodu, do naší práce, bylo něco nepopsatelně hrozného. Hlavně v tom ohledu, že je to zdroj vaší obživy. Najednou to bylo, jako když se vám vše zbortí. A to vlastně ani nevíte, kdy to skončí. Jsem hodně akční a neumím jen tak sedět, číst si, doma si cvičit či péct a vařit. Tohle jsou činnosti, které se dělají automaticky každý den a nejen teď. Zapojila jsem se do různých brigád, kde potřebovali pomoci,“ řekla Jaroslava Kopecká, která už se těší až vše skončí a budou opět vodit své modelky na přehlídky.