Již skončený florbalový ročník 2019/2020 usměvavý chlapík z Klatovska začal jako hráč A-týmu a trenér mladíků ve druhé lize. „Je to tak. Sezonu jsem začal jako kouč klatovských juniorů. Postupem času jsem ale dostal na povel také mužskou kategorii, protože mému předchůdci (Davidu Hlaváčkovi) se narodil potomek a na florbal už neměl tolik času,“ vysvětlil Jan Polomis. „Spadl jsem do toho až po uši. První sezona v roli trenéra a na povel hned dvě kategorie. Naštěstí jsem to díky skvělé partě v týmu i vedení zvládal,“ byl rád.

Zdroj: Deník / Martin Mangl