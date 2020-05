Chytá a trénuje. „K trenéřině jsem se dostal vlastně úplně náhodou. V DDM Klatovy jsem chytal za juniory a muže. Bylo tam pár mladších kluků, ale neměli trenéra. No, a tak jsem to zkusil (úsměv). Jen pro představu - bylo mi teprve 18 let a trénoval jsem kluky jen o tři roky mladší,“ vzpomíná usměvavý chlapík na své začátky v roli šéfa lavičky.

Zdroj: Deník / Martin Mangl