V šesti letech jsem poprvé viděl naživo fotbal. A tento sport mě uhranul natolik, že mě mamka vzala na fotbalový trénink v Lošticích na Olomoucku, kde jsem strávil dětství. Měl jsem jasno – budu fotbalista. Myslím si, že jsem byl celkem dobrý (v dorosteneckém věku jsem si zahrál i divizi), ale na to, abych si vydělal na chleba, to stejně nebylo. Fotbal jsem nakonec hrál dlouhých 15 let. Skončil jsem až díky změně priorit, stěhování a práci, která mi zabírá spoustu času. Každopádně láska k fotbalu trvá dodnes, do mých 28 let. Stejně jako láska k ostatním sportům, o které se zajímám a o kterých s entuziasmem píšu.

Zdroj: Archiv Martina Mangla