Běhat jsem začala před čtyřmi lety. Vlastně mě k tomu přivedl můj syn, který tenkrát v televizi zahlédl reportáž z nějakého překážkového běhu a začal s tím, že by ho to bavilo. Tak jsme se domluvili, že začnu běhat s ním. No a jak už to bývá, zatímco syna to po nějakém čase přestalo bavit, já už u běhání zůstala. Baví mě atmosféra závodů a tak je objíždím. Do té doby jsem netušila, kolik běžeckých akcí se u nás koná.

Zdroj: Deník / Daniela Loudová