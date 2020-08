„Bylo to ještě v dresu Klatov, hráli jsme pohár proti Mladé Boleslavi. Konfrontace s Milanem byla zážitek,“ vzpomíná usměvavý chlapík. „A dále bych mezi své velké zážitky zařadil také postupy s Klatovy do divize a s Nýrskem do krajského přeboru,“ pokračuje. A co jeho oblíbený tým? Viktoria Plzeň to není. „Fandím Spartě a Barceloně. To jsou moje srdcovky. Spartu jsem si nevybral, k lásce k ní jsem byl vedený dědou a zůstalo mi to dodnes. Znám plno lidí, kteří to měli stejně a teď se z nich vyklubali hrdí fanoušci někoho jiného. To nemám rád,“ přemítá. „A proč fandím zrovna Barceloně? K ní jsem si našel cestu kvůli jejímu pojetí hry a hráčům, co nastupovali nebo nastupují. Barcelona a její hra byla pro mě vždy inspirací. Teď sice tato filozofie dostala značné trhliny, ale věřím, že je to jen dočasné,“ přeje si.

Zdroj: Deník / Martin Mangl