Vše mohou lidé vidět od 5. srpna na prozatím dvouměsíční výstavě, která bude k vidění v Environmentálním a návštěvnickém centru v ulici 1. máje 12 v Železné Rudě. Plní si tak svůj sen. „Do budoucna bych chtěl mít stálou expozici, která by byla interaktivní a navíc edukační. Rád bych ukázal princip fungování telefonů, těžbu vzácných kovů potřebnou pro jejich výrobu, výrobu samotnou, nebo ekologickou zátěž na přírodu, včetně ekologické likvidace, takže by to bylo vhodné i pro školy,“ sdělil své plány.

Zdroj: Deník / Daniela Loudová