Je to nepopsatelný pocit, když držím v ruce svoji první knihu. Každý vášnivý čtenář ví, jak nová kniha voní, když jí poprvé otevře. A když si takhle můžete vzít do rukou vlastní knihu, je to nádherné. Držím v rukou svůj sen. Zároveň ale víte, že vaši knihu může už přečíst naprosto kdokoliv,a tak doufáte, že se kniha bude líbit. Už neleží jen tak v šuplíku. Ale jsem strašně vděčná za to, že mohla vyjít. Splnil se mi sen a to je to nejdůležitější.

Zdroj: Deník / Daniela Loudová