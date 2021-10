„Odůvodnění poroty se mi moc líbilo, je to síla. Když jsem viděl přehlídku filmů v soutěži, byla tu opravdu silná konkurence, těch snímků si hodně cením. O to větším překvapením pro mě vítězství je," uvedl při přebírání cen jeden z producentů vítězného filmu Jiří Konečný.

„Cenu Zlatý ledňáček dáváme filmu, který je nejrelevantnější, nejnáročnější a nejzábavnější. Je to skvěle provedený film o ohrožení našeho soukromí a svobody, o tom, co znamenají slova. Mohl být temný a hořký, ale je tam hodně humoru a empatie. Jako všechny skvělé filmy má i tento svoji kinematografickou hodnotu. Musíte ho vidět,“ zdůvodnila své rozhodnutí mezinárodní porota, která rozhodovala o Zlatých ledňáčcích v pěti kategoriích. Za nejlepší v kategorii celovečerních filmů označila snímek natočený v mezinárodní koprodukci s českou účastí také studentská porota ZČU.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.