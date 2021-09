Jediná Anna K. zvítězila v obou ročnících, když ovládla kategorii zpěvaček, ostatní vyhráli vždy dvě kategorie v jednom z vyhlašovaných ročníků. Během celého večera bylo, vzhledem k tomu, že Žebřík vyhlašuje i druhá a třetí místa, rozdáno čtyřiapadesát ocenění v devíti kategoriích za rok 2019 a 2020 a zmiňovaná speciální cena. Řada z nich byla předána osobně.

Více než šestihodinový maraton odstartovala svým vystoupením právě Anna K. „Festival jsem rozjížděla už hodně dávno, ale jste dobří,“ pochválila hned ze začátku plzeňské publikum. „Choďte na živou muziku, protože vás potřebujeme,“ vzkázala ještě během koncertu z pódia.

Později převzala během chvíle dvě první místa, v kategorii Zpěvačka to bylo už její páté a šesté vítězství. „Na Žebřík jezdím už minimálně dvacet let. Vedle mě rostou nové zpěvačky, nové hvězdy, mladé holky a já tady pořád stojím. Možná to někomu přijde divné, stejně jako mě, ale jsem za to moc vděčná, že tuhle práci a tohle krásné poslání můžu dělat,“ vyznala se po převzetí druhého Žebříku.

U Mira Žbirky posluchači ocenili i to, jak se před večerem popral s jazykovým oříškem. „Slovo žebřík je pro Slováka těžko vyslovitelné, ale trénoval jsem. A jsem rád, že jsme se tu všichni sešli, kvůli živému hraní muziku děláme,“ potěšilo ho. Až do Plzně navíc nejel zbytečně, odvezl si ocenění za druhé místo v kategorii Zpěvák za rok 2020 a za stejný rok i první cenu za Film roku Meky.

Před svým vystoupením pak převzal speciální cenu iReportu, která nevyplývá z výsledků ankety, Michal Prokop. „Když jsem viděl řadu lidí, kteří tuto cenu dostali před mnou, tak si toho považuji. Myslím, že jsem v dobré společnosti. Děkuji,“ uvedl zpěvák, který s kapelou Framus 5 kromě známých písní ze své dlouholeté kariéry představil i písně z nové desky Mohlo by to bejt nebe.

Sestavu vystupujících pak doplnili zástupci modernějších stylů – metalový John Wolfhooker a raper Marpo s Troublegangem.

„Na Žebřík chodím dlouhodobě, nevynechal jsem ani letos. Opět dobrá akce, jen škoda, že tentokrát nepřišlo tolik lidí. Snad se to brzy na koncertech vrátí do starých kolejí a příští Žebřík už bude zase s plnou halou,“ komentoval páteční večer Plzeňan Miroslav.

Vyhlášení loňského Žebříku bylo kvůli koronaviru odložené třikrát, loni byly zrušené dva termíny, nevyšlo to ani letos v květnu, kdy už se měly vyhlašovat oba ročníky. „Na tento den jsme čekali od 10. března 2020, kdy jsme byli asi úplně první hudební akcí zrušenou z důvodu pandemie. Vyhlášení Žebříku jsme mohli v plné parádě uskutečnit až na čtvrtý pokus. Trochu symbolické je, že teď byl zase Žebřík jednou z vůbec prvních indoor akcí, konanou po rozvolnění. A o to víc si to všichni přítomní užili,” okomentoval anabázi se šťastným koncem ředitel cen Žebřík Jarda Hudec.

Sestřih z pátečního večera odvysílá ČT Art 24. září. Vyhlášení dalšího ročníku se chystá na 1. dubna 2022.

Vítězové Žebříku

2019 – skupina: Mňága a Žďorp, zpěvák: Vojtěch Dyk, zpěvačka: Anna K., album: Třecí plochy (Mňága a Žďorp), skladba: Nepopsaná (Anna Julie Slováčková & Aura), videoklip: My (Tomáš Klus a Tamara Klusová), akce: Tomáš Klus - Klusymfonie, objev: Jamaron, film: Na střeše.

2020 – skupina: Tata Bojs, zpěvák: Marek Ztracený, zpěvačka: Anna K., album: Freedom on Sale (Monkey Business), skladba: Easy (Lenny & Marpo), videoklip: Sami (Kateřina Marie Tichá), objev: Karin Ann, akce: Marek Ztracený - O2 Arena Praha, film: Meky.

Speciální cena iReportu: Michal Prokop.

Kompletní výsledky na anketazebrik.cz