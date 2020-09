Mezi významné kulturní akce, které musely být kvůli první vlně koronaviru odloženy, patřilo i vyhlášení hudební ankety Žebřík. Pro pořadatele to bylo o to horší, že vše už bylo prakticky připraveno, do termínu konání chybělo jen pár dní. Přesto byl Žebřík jednou z prvních akcí, která ohlásila náhradní termín. Finálový večer této ankety se uskuteční 9. října, ovšem v podobě open air festivalu, který odstartuje už v odpoledních hodinách v areálu plzeňského Depa.

„Nechceme zklamat ani fanoušky, ani umělce, kteří se těší už od začátku roku. Hudební scéna potřebuje jako sůl aspoň nějaká pozitiva. Pokud tím v téhle době kulturního temna rozsvítíme aspoň malé světélko, budeme rádi," vysvětluje v rozhovoru Jarda Hudec, ředitel hudebních cen Žebřík a šéf magazínu iREPORT, který ceny vyhlašuje.

Jak vám bylo, když jste se o zrušení akce dozvěděli?

Tři dny před termínem akce, tedy 10. března, jsme jeli s Michalem Prokopem a dalšími hudebníky do Depa na tiskovku. A těsně před jejím zahájením jsme se dozvěděli, že se všechny akce nad 100 lidí ruší. Na té tiskovce se v nás mísilo zklamání s naštvaností, ale také odhodláním. Řekli jsme, že do čtrnácti dnů oznámíme nový termín, což se povedlo. Díky kolegovi Petrovi Chourovi, našemu produkčnímu týmu a zásluhou vstřícnosti vedení Depa se podařilo téměř celý program přehodit.

Co vás vedlo k rozhodnutí osmadvacátý ročník ankety nerušit?

Samozřejmě jsme nechtěli ztratit rok práce, ani přerušovat skoro třicetiletou tradici Žebříku. Vše máme připravené, přestože varianta open air a nutný časový posun jsou finančně náročnější a vyžadují další úsilí, hlavně komunikaci s účinkujícími a oceněnými umělci. Hlavně ale nechceme zklamat fanoušky, kteří už o výsledcích ankety rozhodli a teď se těší na její důstojné vyhlášení i na avizované koncerty. Nechtěli jsme výsledky jen oznamovat v médiích, bez té třešničky na dortu by to prostě nebylo ono. Máme parádní ceny od sochaře Václava Česáka, které stojí za to předat těm nejlepším v plné parádě.

V jak velké míře jste museli měnit program?

Nijak zásadně. Podařilo se přebukovat Mňágu a Žďorp, o kterou jsme hodně stáli, protože loni udělali skvělou desku a podle mě jsou v největší formě, co kdy byli. Paradoxně nám koronavirus pomohl v případě Marpa, který v březnu musel do karantény a v říjnu díky změně termínu v Plzni bude. Bohužel musíme oželet Monkey Business, kteří už tam měli nějakou blokaci. Místo nich jsme oslovili zpěvačku, která na Žebřík jezdí často a ráda, a tou je Anna K. s exkluzivním koncertem, jediným v regionu do konce roku. Jinak na programu zůstává Michal Prokop i John Wolfhooker, slovensko-česká kapela, která často koncertuje i v zahraničí.

A moderátoři?

Těmi budou Marek Taclík a Barbora Poláková. Marek je častým návštěvníkem Žebříku, takže ví, do čeho jde. A s Bárou, která už náš finálový večer několikrát moderovala s Tomášem Hanákem, se dobře znají, takže se určitě budou skvěle doplňovat.

Bude možné vidět finálový večer Žebříku i jinak než přímo v místě konání?

Chystáme internetový livestream z celého průběhu. A 6. listopadu bude na ČT Art hodinový záznam z akce. Nejvíce toho bude k vidění na stránkách www.anketazebrik.cz a www.ireport.cz.

I v současné době však může dojít k tomu, že se opatření proti koronaviru změní a ovlivní vaše plány. Jste i na to připraveni?

Zdraví a dodržení hygienických opatření jsou na prvním místě, nehodláme nic podcenit. Jsme v kontaktu s hygienou, s krajem i městem. Jsme rádi, že můžeme využít venkovní prostory Depa, což ale mimo jiné znamená skončit dříve. Proto bych rád fanoušky pozval, ať přijdou už po páté hodině, ať jim nic zásadního z nabitého programu neuteče. Přesný harmonogram zveřejníme na webu a sociálních sítích Žebříku, například na našem facebookovém profilu.

Jak to vypadá se vstupenkami, měnili jste jejich ceny?

Zakoupené vstupenky samozřejmě zůstávají v platnosti. Ceny jsme neměnili, základní vstupné je za 490 korun, VIP vstupenka za 990. Zda budou lístky v prodeji i na místě, slíbit v tuto chvíli nemohu, takže doporučuji pořídit si je co nejdřív přes www.anketazebrik.cz nebo v obvyklých předprodejích.

Změna termínu na poslední chvíli vám musela jistě letošní ročník zkomplikovat i po finanční stránce…

Pochopitelně jsme na začátku roku před původním březnovým termínem vydali na produkci, propagaci a podobně spoustu peněz, které musíme vynaložit znovu, což silně zamává s rentabilitou letošního ročníku. Odložení termínu nám komplikuje i přípravy na další ročník, na jeho vyhlášení už je zablokovaný termín 29. března. To, čemu jsme každoročně mohli věnovat deset měsíců, se nám smrskne do mnohem kratší doby. Sehnat peníze, nasmlouvat partnery, což zvládáme jen tak tak v té obvyklé lhůtě. Rád bych poděkoval za podporu vedení Města Plzeň a Plzeňského kraje, bez jejichž pomoci by se Žebřík a další tradiční zásadní kulturní projekty neuskutečnily.

Jak to vlastně vypadá s finančními partnery Žebříku v této době?

Pár jich odpadlo, ale zatím se nejedná o nějaký velký odliv. Ono to v tomto směru nebylo jednoduché ani před krizí. V Plzni totiž došlo v posledních letech k poměrně velké změně, že tradiční a silné firmy už nejsou de facto plzeňské a zájem o podporu kultury tady nemají. A spousta dalších firem jako pojišťovny nebo banky se centralizovaly a místní pobočky už nemají dřívější pravomoci a rozpočty na marketing. To mě hodně mrzí a nejen kvůli Žebříku. Ale na to si nemůžeme stěžovat, jsme patrioti a nechceme naši akci vytrhávat z kořenů. Chceme, abychom přivedli do Plzně i fanoušky odjinud a to se nám daří. Díky každoroční kampani a mnohým mediálním výstupům k propagaci města svým dílem přispíváme.

Zmínil jste i přípravy dalšího ročníku. Bude vzhledem k letošní situaci co hodnotit?

Rozhodně ano. Během jarní koncertní přestávky se mnozí hudebníci soustředili na práci ve studiu, takže kvalitních kandidátů na Album, Skladbu nebo Videoklip roku bude dost. Snad jen v kategorii Akce roku bude logicky slabší konkurence, ale třeba nás ještě něco překvapí, možná se ve výsledcích objeví i nový fenomén streamovaných koncertů. Hlavní je, že jsme o živou hudbu a kulturu nepřišli, přestože zažívá ty nejhorší časy. Kéž by byl Žebřík a podobné akce signálem, že se situace obrací k lepšímu.