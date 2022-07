„Amerikánka je archetypální dětskou hrdinkou, jaké známe ze světové literatury. V mém světě stojí vedle Dickensova Olivera Twista nebo Dahlovy Mathildy a vedle nich je navíc skutečným příběhem dětí, které se dokázaly postavit na vlastní nohy a svými osudy formovaly náš dnešní sociální systém,“ uvedl Viktor Tauš s tím, že věří, že film bude pro diváky kinematografickou atrakcí, spektáklem dětské fantazie a současně intimní inspirací, ke které se budou vztahovat a vracet se stejnou láskou jako on.

Aby byl snímek věrohodný, rozhodli se filmaři do stěžejních rolí obsadit děti z dětských domovů. Výběr probíhal formou castingu a ve snímku se objeví jak mladší děti ve věku od 4 do 7 let, tak i starší děti z tzv. pasťáků. Právě s těmi v plzeňské Papírně zkoušely herečky Pavla Beretová a Klára Melíšková pod vedením režiséra Viktora Tauše vybrané scény, které se ve filmu objeví. Příběh Amerikánky vychází ze skutečných událostí a byl také zpracován pro divadelní scénu. „Konkrétní postavy dětí nejsou ve scénáři napsané, vytváříme je až na základě těchto zkoušek. Každé dítě má deníček, do kterého si píše poznámky, a na základě toho vytváříme jejich individuální charakter,“ řekl Deníku producent filmu Michal Sikora. Plzeň si podle něj filmaři vybrali nejen díky finanční podpoře od Plzeňského kraje, ale také díky nabídce prostor k trénování v Papírně. Snímek má velmi výrazný vizuální styl. Stojí za ním výtvarník Jan Kadlec. „Silný příběh, reálné děti z dětských domovů a sociálně vyloučených rodin, doplněný hereckými a autentickými výkony, to vše podtrhneme právě vizuálem,“ popsal producent.

Radka Šámalová, vedoucí Regionální Filmové Kanceláře Plzeňského kraje, sdělila, že dětem, které v Plzni trénovaly, doplnili program o vyjížďku po západočeské metropoli. „Oslovili jsme organizaci Kolem Plzně, která zapůjčila kola a děti si spolus doprovodem mohly projet plzeňské ulice,“ informovala Šámalová.

Snímek by měl jít do kin na podzim příštího roku. Filmaři mimo promítání plánují i další akce. „Příští rok tu zahájí turné Koncert pro Amerikánku, které bude následně putovat do dalších regionů. V rámci letošního filmového festivalu Finále Plzeň bude dále uveden snímek Divadlo ve filmu: Amerikánka. Na tuto prezentaci navážou projekce a besedy na školách v Plzeňském kraji,“ doplnila plzeňská radní pro školství Lucie Kantorová, která plzeňské aktivity tvůrců s dětmi zastřešuje. V Papírně by se měla uskutečnit také premiéra filmu.

Natáčení letos podpořil Plzeňský kraj 650 tisíci korunami. Celkový rozpočet filmu je 50 milionů korun.