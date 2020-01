Ortel, Sons of Bohemia, Kečup či Brutus – to jsou některé z akcí, které chystá Music klub U Košile v Klatovech.

Skupina Kečup v music klubu U Košile v Klatovech. | Foto: Deník / Kilián Milan

Klub se za roky své existence zapsal do povědomí hudebních fanoušků i kapel. Na konci loňského roku si ho pro své loučení s Benefitem vybral Vláďa Gumáček Koudelka. „To beru jako poctu. Gumáčka pamatuji jako 16letý kluk a nikdy bych neřekl, že u mě tato legenda bude končit. Beru to jako ocenění našeho klubu,“ neskrýval radost majitel klubu Luboš Pitule, u něhož začínaly i některé dnes hodně známé kapely, například Rybičky 48. „Měl jsem je tu už čtyřikrát. Tady na ně přišlo 100, 120 lidí, já jim pak opakovaně dal šanci, lidí chodilo víc a víc a dnes už vyprodají zimní stadion,“ řekl Pitule, podle něhož mají dnes některé nové kapely, sotva se stanou trošku známějšími, až přemrštěné požadavky. Proto bude sázet na staré osvědčené skupiny, které mají lidé rádi a na které chodí. V lednu se v Košili představí například oblíbené Ukradený vjecy, na počátku února tam zahraje Ortel, který tam představí svoji novou desku. „V sobotu 29. února tu vůbec poprvé zahrají DOA rock, v polovině března pak populární Kečup. Co se týče budoucnosti, tak 23. května u nás zahraje Vítkové kvarteto spolu s Veterány studené války,“ zve Pitule.