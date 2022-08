I když to původně vypadalo, že klatovský koncert spláchne déšť, nakonec tomu tak nebylo a návštěvníci si ho mohli užít naplno. Vše odstartovala skupina MZH, po níž přišel na řadu Petr Pečený se svou skupinou Doctor P. P., který už začínal dostávat lidi do varu, aby pak ve velkém přivítali nejvíce očekávanou kapelu Tři sestry.

A své natěšené fanoušky, kteří s nimi zpívali všechny písničky, její členové opět nezklamali. "Je to pecka jako vždy. Tři sestry jsou legendy, tam se nedá ani počítat s tím, že bychom si to neužili. Obávali jsme se jen počasí, ale i to vyšlo, takže super," řekl jeden ze skalních fanoušků Zbyněk Toufar.

Stejně jako on si koncert užívaly i stovky dalších příchozích. Mezi ně létaly konfety, ale i kalhotky od Supice.

