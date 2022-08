Skupina si v Čechách a na Moravě pečlivě vybrala 23 míst, kde spolu s kamarády MZH, E!E, Doctorem P. P., Pirates of the pubs a dalšími uspořádá tradiční oslavu léta a zdravého životního stylu dle vlastních propozic. „Během léta navštívíme mnoho tradičních i nově objevených koncertních areálů, kde se bude hrát jedna radost. Na všech zastávkách této jízdy uslyšíte poctivou porci živé hudby a budete oslněni žhavou show minimálně středoevropského formátu,“ lákají členové kapely.

Jako tradičně na konci prázdnin nebudou chybět ani v Klatovech. Již nyní si můžete kupovat vstupenky na koncert, který se uskuteční v kempu Lázně 26. srpna.

O dva týdny později, 9. září, se kemp rozbouří opět. Tentokrát tam ale zavítají Dymytry. Jako hosté vystoupí skupiny Second Breath a Nothing Left To Say. I na tento koncert si již můžete zakoupit vstupenky v obvyklém předprodeji.

