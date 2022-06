„Program začal tradičně už v pátek v sále kulturního domu ve Švihově koncertem dechového orchestru Pištíci ze Kdyně a domácí dechovky ZŠ Švihov. Program pak pokračoval v sobotu na nádvoří švihovského hradu, kdy dopoledne patřilo dechovým orchestrům z Rožmitálu pod Třemšínem a z Přeštic. Následovalo přijetí zástupců zúčastněných orchestrů na radnici u starosty a slavnostní průvod všech kapel městem," popsal dění Babka.

Odpoledne všechny zúčastněné orchestry zahrály pochod Jara mládí od Františka Kmocha, kterou dirigovala Zuzana Navrátilová ze ZUŠ Horažďovice. „Zazněla i slavnostní znělka Švihovského hudebního léta, kterou napsal Jaroslav Škabrada a Václav Pilař. Ta doprovází tuto přehlídku celých 49 let," prozradil moderátor přehlídky Ludvík Pouza.

Na švihovském hradě vystupovaly orchestry Základní umělecké školy z Plzně, Horažďovic, Klatov a přehlídku uzavřeli domácí hudebníci ze Švihova. Své umění ukázaly také plzeňské mažoretky a mažoretky z Rožmitálu pod Třemšínem.

„Děkujeme všem divákům, účinkujícím, sponzorům a také všem zaměstnancům školy, města a hradu Švihov. Bez nich by se tato přehlídka nemohla uskutečnit. Už nyní všechny ale zveme do Švihova na příští rok. Náš dechový orchestr Základní školy Švihov totiž oslaví 60 let své existence a Švihovské hudební léto neuvěřitelných 50 let," dodal Babka.

Dechový orchestr ve Švihově byl založen v roce 1963. O deset let později se ve městě uskutečnil první ročník akce nesoucí název Švihovské hudební léto. Nebýt dvouleté pauzy způsobené covidem, mohla se tato přehlídka pyšnit tím, že její tradice nebyla nikdy přerušena.

