Osmnáctý ročník hudebně-kulturního festivalu Hrady CZ se opět odehraje na dvou velkých pódiích v pátek a sobotu 28. a 29. července, kdy zamíří do Švihova. A návštěvníci se mají na co těšit, program je nadupaný. Páteční program nabídne koncert kapely Kryštof, Anny K. či vystoupení Michala Hrůzy nebo kapely Gaia Mesiah. V sobotu se mohou návštěvníci těšit na rockový nářez od Kabátu, popovou hvězdu Mirai či legendární Wanastowi Vjecy s frontmanem Robertem Kodymem.

Interpreti, kteří míří na Švihov. | Foto: se svolením pořadatelů

V pátek se areál za vlakovým nádražím otevře v 15.30 hodin a kromě již zmiňovaných zahrají Majk Spirit a Sofian Medjmedj. V půl osmé večer vypukne oblíbené tradiční vyhlášení nejlepších karnevalových masek. Každý, kdo přijde v masce, dostane dárek, nejlepší maska vyhraje mobilní telefon.

V sobotu se areál otevře v 10.30 hodin a louky za nádražím rozezní No Name, Dymytry, Tomáš Klus či Skyline. Sobotní program dále nabídne koncerty kapel Kurtizány z 25. avenue, Cocotte Minute nebo talentované zpěvačky Pam Rabbit. Festival Hrady CZ i letos spolupracuje s Národním památkovým ústavem a svým návštěvníkům nabízí v sobotu vstup zdarma na prohlídkové okruhy hradu Švihov. „Jsme šťastni, že se do blízkosti gotického vodního hradu Švihov vracíme se dvěma velkými pódii a s nejnadupanějším programem v historii festivalu, kterému vévodí stálice české hudební scény, kapely Kabát, Kryštof a Mirai,“ shodují se organizátoři festivalu Michal Šesták a Viktor Souček.

V areálu na hradě Švihov bude možné také relaxovat sportem na basketovém hřišti, umělecky zaměření návštěvníci se mohou zapojit do fotosoutěže o hodnotné ceny.

Festival Hrady CZ letos posouvá laťku v komfortu ubytování. Návštěvníci festivalu na Švihově mohou za úplatu opět využít tzv. VIP kemp PLUS v „hotelové“ kvalitě, placené VIP kempy, festival nabídne i úschovny kol a zavazadel, ale i klasické stanové městečko zdarma. Chybět nebudou wi-fi zóny v areálu festivalu.

Jelikož na festival míří tisíce lidí, je potřeba také počítat s náročnější dopravní situací v místě festivalu.

Pátek

O2 Stage

16:00 - 16:45 Sofian Medjmedj

18:15 - 19:15 Majk Spirit

20:15 - 21:15 Gaia Mesiah

23:15 - 00:30 Anna K.

Kooperativa Zelená stage

17:00 - 18:00 Michal Hrůza

19:30 - 20:00 vyhlášení nejhezčích karnevalových masek

21:30 - 23:00 Kryštof

Sobota

Kooperativa Zelená stage

11:00 - 11:45 Pam Rabbit

13:15 – 14:15 Kurtizány z 25. avenue

15:45 - 16:45 Cocotte Minute

18:15 - 19:15 Dymytry

20:45 - 21:45 Mirai

O2 Stage

12:00 - 13:00 Tomáš Klus

14:30 - 15:30 No Name

17:00 - 18:00 Skyline

19:30 - 20:30 Wanastowi Vjecy

22:00 – 23:20 Kabát