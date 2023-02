Kulturní dům slavil 40 let od otevření a stejné výročí má i hit zpěváka Holky z naší školky, který nesměl na koncertě chybět. „Tahle písnička mi zahýbala životem a zaplať Bůh za ni. Písnička byla psaná na zakázku pro jeden zábavný televizní pořad. Měla být pohodová, o holkách a nikdo netušil, jak se to zvrtne. Nikdo nemůže odhadnout, jaká píseň bude hit, ale vše se nějak skoulelo, že ji zpívám doteď. Znají ji všichni, což mě moc těší a hned dvakrát. Díky písničce Holky z naší školky jsem teď tady u vás v Klatovech. My jsme ji sice nazpívali v roce 1982, ale raketový start měla až v roce 1983, kdy jsme získali i zlatou desku,“ řekl zpěvák, který v Klatovech nebyl poprvé, zpíval ve městě pod Černou věží mnohokrát. Naposledy před sedmi lety, kdy má koncert spojený s narozením vnuka.