Jednou z hlavních postav nového seriálu České televize je romský boss podsvětí Antonín Běla. Rodák z Plzně páchal trestnou činnost ještě v době totality, veksloval, za pašování skončil ve vazbě. Byl podle všeho namočen i do vraždy policisty v pražském Těšnově při loupežném přepadení, usvědčen však niky nebyl.

Jeho hvězda vystoupala v divokých devadesátých letech, vybudoval si pověst autority, která podsvětí řídí. Začal se stýkat s Františkem Mrázkem, lidé si u něj objednávali špinavou práci včetně nájemných vražd. Mimo jiné v Plzni vlastnil noční klub.

Vztah s Mrázkem se ale vyhrotil a Běla byl v roce 1996 ve své vile v Úvalech prostřílen sedmatřiceti ranami ze samopalu. Nejméně patnáct ran bylo smrtelných. Policie je přesvědčena, že na Bělu stříleli bývalí elitní policisté a bodyguard právě na objednávku Františka Mrázka.

Postavu plzeňského rodáka a bosse podsvětí Antonína Běly můžete v seriálu vidět v podání herce Richarda Němce (na snímku zcela vpravo).Zdroj: Česká televize/Klára Cvrčková

Pavel BatěkZdroj: Jiří RenčV Devadesátkách má Plzeň i dalšího zástupce, je jím divadelní, filmový i seriálový herec Pavel Batěk. I Batěk je plzeňským rodákem, v západočeské metropoli vyrostl a měl zde trvalý pobyt ještě v roce 2015. Až poté, co začal studovat DAMU a získal angažmá na Vinohradech, se přesunul do Prahy. Do roku 2013 byl také v angažmá v západočeském divadle Cheb, kde hostuje dodnes. Batěk se v minulosti objevil například v seriálech Ordinace v Růžové zahradě, Mordparta, Labyrint či První republika.

Válka kutilů policie a mantáků zločinu

Premiérová epizoda šestidílné série Devadesátky zavedla diváky do roku 1993. K pražské mordpartě nastoupil vyšetřovatel Tomáš Kozák (Kryštof Bartoš), aby pomohl objasnit porevoluční kauzy.

Devadesátky dějově předchází Případy 1. oddělení o zhruba dvacet let. Divákům na skutečných kauzách připomíná atmosféru doby, kdy kriminalita vyskočila do nečekaných výšin a rozhodovalo se o tom, jestli policie najde a ustojí v novém režimu svou roli.

„Šlo o válku kutilů policie a mantáků zločinu. Tyto případy byly mnohokrát rozebírány v tisku, v rozhlase i v televizi. My jsme je dali dohromady a napsali příběh tak, jak se udál z pohledu samotné policie,“ komentoval děj autor scénáře a bývalý kriminalista Josef Mareš.

Devadesátá léta přinesla kromě svobody pro všechny i strmý nárůst kriminality. Každý týden přibývaly oběti zločinů, mafiáni začínali mít pocit, že tahají za delší konec provazu a policie neměla metodu, čas ani prostředky, jak tomu čelit. Premiérový seriál České televize divákům v šesti epizodách přibližuje události i osoby, které jsou s těmito lety spjaty. Ať už jde o figuru podnikatele Ivana Jonáka a jeho Discolandu nebo šéfa podsvětí Františka Mrázka.