Největší akci roku mají Klatovy za sebou. Pouť si užily tisíce lidí a výjimečně ani nezapršelo, jak bývá tradicí. Program ukončil Xindl X.

Xindl X zazpíval o pouti v Klatovech. | Video: DENÍK/ Daniela Loudová

I když po celý víkend pražilo slunce a teploty přesahovaly třicet stupňů, lidé si pouťové veselí nenechali ujít. Bavili se na náměstí Míru při folkloru a koncertech dechové hudby či na Erbenově náměstí na atrakcích. Každý si našel to své. V letním kině zněly heligonky.

Vrcholem pouťového programu byl tradiční nedělní koncert, kdy tentokrát vystoupil Xindl X. Ten mohl být zpočátku zaskočen téměř prázdným náměstím, ale jakmile se blížil čas jeho vystoupení, začalo se plnit a nakonec mohl roztleskat a rozezpívat stovky lidí.

Zdroj: DENÍK/ Daniela Loudová

I přesto, že šlo o velkou akci, s programem po celém městě, policie nemusela řešit žádné závažné problémy, jak v neděli odpoledne informovala mluvčí Iva Vršecká. Stejně tak nezaznamenala žádné výjimečné výjezdy ani zdravotnická záchranná služba, což potvrdila mluvčí Mária Svobodová.

Spokojení byli i lidé, i když poukazovali na vyšší ceny. „Je tedy pekelné vedro, ale když se jde až k večeru, tak už se to dá. Ale pouť je krásná, je taková v poklidu, možná i díky tomu počasí, nejsou takové návaly nikde. I když, co si budeme povídat, když jsem viděla ceny za atrakce, tak není divu. Ale to se dá čekat, draho je všude a všechno. Dětem to přece ale nemůžeme odepřít," zhodnotila pouť Helena Málková.