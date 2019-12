/VIDEO/ Zpěvák a skladatel Marek Ztracený připravil na závěr roku pro své fanoušky speciální dárek. Natočil zbrusu novou vánoční písničku „Stačí věřit“, jejíž videoklip opět vyvolá vlnu emocí.

Natáčení videoklipu Marka Ztraceného "Stačí věřit". | Foto: archiv Marka Ztraceného

„Už dlouho jsem chtěl napsat další vánoční písničku, je to přeci jen již pět let, co vyšla moje první „Snad se něco stane“. Nepřicházela ale ta správná inspirace a já nechtěl nic lámat přes koleno. Pak jsem si ale v létě celý den broukal novou melodii. Nemohl sem ji dostat z hlavy. Večer jsem si jen tak hrál s myšlenkami, na chvíli jsem se zasnil a představoval si, jaké budou Vánoce. V tu chvíli se mi to celé spojilo a já během pár minut napsal tuto píseň. Jsem nadšený, jaký zvuk jsme ji s producentem Daliborem Cidlinským jr. dali a že to není taková ta klasická pomalá vánoční věc,“ řekl k písni zpěvák.