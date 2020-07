/FOTO, VIDEO/ Parket v Makově praskal v sobotu ve švech, konal se tam šestý ročník Jemnostfestu, kde tradičně své fanoušky rozbouřila klatovská skupina Trautenberk.

Jemnostfest v Makově. | Video: Deník / Daniela Loudová

Před nimi ještě zahrály skupiny Septic People a Zvlášňý škola, které rovněž návštěvníky nezklamaly a hrnuly do nich jednu známou pecku za druhou. „Jemnostfest se koná již na třetím venkovním místě. Začínali jsme v Točníku, pak byl v Klatovech v lázních a nyní jsme tady v Makově. Uspořádali jsme ho, protože nám kvůli současným podmínkám byly zrušeny téměř všechny koncerty. Je to takový návrat o několik let zpět, ale těšíme se, že si to užijeme. Lidí přišlo hodně, což je super,“ řekl Dalibor Dvořák ze skupiny Trautenberk. Už následující sobotu, 25. července, tam bude opět živo, vystoupí tam Arakain a hostem bude skupina Paradox.