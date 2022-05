Dočkat se nemohli nejen fanoušci, ale i účinkující. „Tři čtvrtě roku jsme nehráli. Jen jsou zkoušeli, takže se moc těšíme,“ řekl Deníku před vystoupením zpěvák Škworu Petr Hrdlička. Už na pódiu pak doplnil, že si kapela po takové přestávce přijde, jako když hrají poprvé, a tak to oslaví stejně, jako když měli první koncert. Spokojeni z Dolan odjížděli i muzikanti z Tlusté Berty. „Moc jsme si to užili. Dlouho jsme nehráli, takže jsme z toho nadšení. Lidé byli úplně skvělí a nabili nás energií, kterou potřebujeme na další koncerty. Takže moc díky Dolanům a fanouškům, byl to pro nás excelentní koncert,“ vzkázali přes Deník publiku.