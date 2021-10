V listopadu se Alfa svojí hrou na téma Pohádek z Ošemetna zapojí do Noci divadel, na červen příštího roku divadlo chystá 34. Skupovu Plzeň, která musela být loni zrušena. „Předvýběr už probíhá, od listopadu 2021 se mohou soubory hlásit do soutěže a dramaturgická rada festivalu bude pracovat na finální podobě programu,“ upozornil ředitel Skupovy Plzně i pořádajícího Divadla Alfa Jakub Hora.

Nová sezona Alfy přinese postupně další čtyři premiéry: technicky náročný kus pro dospívající a dospělé Pravdu má každý svou(?), který reaguje na fake news, grotesku ve stylu spaghetti westernu Pádístepí, náčelník Bizonů, dobrodružný ponor do světa řeckých bájí Odysseus a pohádkovou detektivku Zločin v říši pohádek.

„Okouzlily mě nejen samotné pohádky, ale také jazyk Tomáše Končinského. Píše pěknou češtinou, nekomplikovanou, srozumitelnou, a přitom nápaditou a kultivovanou, která se dětem nepodbízí. Byla to čistá radost, adaptovat jeho texty pro divadlo,“ uvedla Petra Kosová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.